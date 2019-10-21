Блохин: Сборная Украины, возможно, выиграет Евро-2020

Экс-наставник национальной команды пожелал украинца победы на чемпионате Европы.

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин поделился своими ожиданиями от грядущего чемпионата Европы-2020, участие в котором себе гарантировала украинская национальная команда.

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“Украине надо продолжение, на достигнутом останавливаться нельзя. Самое главное, чтобы удачно выступили на Евро. Чего ждать? Не знаю, все, что угодно. Может, они даже выиграют Евро.

Верю ли я в это? Я пожелаю им этого“, - сказал Блохин в эфире программы Великий футбол.

Напомним, церемония жеребьевки на Евро-2020 состоится 30-го ноября. Все подробности процедуры можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить билеты на финальную часть Евро-2020.