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Блохин: Сборная Украины, возможно, выиграет Евро-2020

Комментариев: 5
Экс-наставник национальной команды пожелал украинца победы на чемпионате Европы.
Олег Блохин
Олег Блохин
Getty Images

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин поделился своими ожиданиями от грядущего чемпионата Европы-2020, участие в котором себе гарантировала украинская национальная команда.

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“Украине надо продолжение, на достигнутом останавливаться нельзя. Самое главное, чтобы удачно выступили на Евро. Чего ждать? Не знаю, все, что угодно. Может, они даже выиграют Евро.

Верю ли я в это? Я пожелаю им этого“, - сказал Блохин в эфире программы Великий футбол.

Напомним, церемония жеребьевки на Евро-2020 состоится 30-го ноября. Все подробности процедуры можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить билеты на финальную часть Евро-2020.

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Теги: Олег Блохин, сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол
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Комментариев (5)
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Антибес    21.10.2019, 10:54
Оценка:  -2
Антибес
Не выиграет.Никогда.И нигде.Ни ЧЕ,ни ЧМ.
BROKER666    21.10.2019, 10:56
Оценка:  -1
BROKER666
п0ц мама дома, U20 уже стали чемпионами мира...
Антибес    21.10.2019, 11:14
Оценка:  -1
Антибес
Старая обезьяна,ну раз твоя мама дома,поцелуй её в волосатую спину,лизни ей волосатый грудак и садись смотреть матчи"U20",это твоя вершина.)))))
BROKER666    21.10.2019, 11:31
Оценка:  -1
BROKER666
обк0нченная пид0расина, странные у тебя фантазии насчёт твоей матери... сходил бы ты к психиатору
Антибес    21.10.2019, 11:54
Оценка:  0
Антибес
Старая обезьяна,ты похоже уже всё сделала как я тебе приказал.Теперь оближи под хвостом своей мамы,пока у вас в вольере не начали убирать.)))))
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