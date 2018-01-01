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Караваев объяснил, почему Соль неудачно выступает за Динамо в последних играх

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Полузащитник также поделился эмоциями от победы над Александрией.
Фран Соль в матче против Александрии
Фран Соль в матче против Александрии
ФК Динамо Киев

Полузашитник киевского Динамо Александр Караваев назвал причины не самой лучшей игры Франа Соля в последнее время, а также подвел итоги поединка против Александрии.

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“Нереализованный момент Соля? Я думаю, что это следствие нехватки игровой практики в этом сезоне. У него нет уверенности, которая должна быть у каждого нападающего.

Что касается момента с подкатом Попова против Безбородько, то он сыграл в мяч, но это было довольно опасно, потому что такой судья мог принять и другое решение.

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Гол Динамо - классическая контратака. Миколенко пошел до конца, не видел никаких препятствий, и сыграл как настоящий нападающий. Судья показал желтую карточку Цыганкову, но Виктор потом сказал мне, что даже не просил пенальти“, - сказал Караваев в эфире программы ПроФутбол.

Напомним, киевское Динамо минимально обыграло Александрию на своем поле (1:0). Смотрите видео гола и обзор этого поединка.

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Теги: Александр Караваев, Фран Соль, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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