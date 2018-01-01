Самая низкая посещаемость была зафиксирована на поединке Олимпика против Ворсклы.

Матч Динамо - Александрия стал самым посещаемым в 11-м туре УПЛ ФК Динамо Киев

В минувший уик-энд в Украине состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата страны, которые посетили 32 348 зрителей.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, самым посещаемым поединком тура стало противостояние Динамо и Александрии в Киеве, на который пришли 16 447 болельщиков.

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А вот самая низкая посещаемость была зафиксирована в Киеве на стадионе Динамо, где проходил поединок между донецким Олимпиком и полтавской Ворсклой. На эту встречу пришли лишь 329 фанатов. Эта цифра стала самой низкой в текущем сезоне.

Матч Количество зрителей Динамо - Александрия 16 447 Карпаты - Львов 5 434 Шахтер - Колос 4 549 Мариуполь - Днепр-1 3 214 Заря - Десна 2 375 Олимпик - Ворскла 329 В среднем за матч: 5 391 Всего за тур: 32 348 Всего за сезон: 344 686

Напомним, в матче 10-го тура УПЛ самым посещаемым матчем стал Днепр-1 - Шахтер.