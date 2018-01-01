Матч Динамо - Александрия стал самым посещаемым в 11-м туре УПЛ
Самая низкая посещаемость была зафиксирована на поединке Олимпика против Ворсклы.
В минувший уик-энд в Украине состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата страны, которые посетили 32 348 зрителей.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, самым посещаемым поединком тура стало противостояние Динамо и Александрии в Киеве, на который пришли 16 447 болельщиков.
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А вот самая низкая посещаемость была зафиксирована в Киеве на стадионе Динамо, где проходил поединок между донецким Олимпиком и полтавской Ворсклой. На эту встречу пришли лишь 329 фанатов. Эта цифра стала самой низкой в текущем сезоне.
|Матч
|Количество зрителей
|Динамо - Александрия
|16 447
|Карпаты - Львов
|5 434
|Шахтер - Колос
|4 549
|Мариуполь - Днепр-1
|3 214
|Заря - Десна
|2 375
|Олимпик - Ворскла
|329
|В среднем за матч:
|5 391
|Всего за тур:
|32 348
|Всего за сезон:
|344 686
Напомним, в матче 10-го тура УПЛ самым посещаемым матчем стал Днепр-1 - Шахтер.
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