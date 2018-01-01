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Матч Динамо - Александрия стал самым посещаемым в 11-м туре УПЛ

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Самая низкая посещаемость была зафиксирована на поединке Олимпика против Ворсклы.
Матч Динамо - Александрия стал самым посещаемым в 11-м туре УПЛ
Матч Динамо - Александрия стал самым посещаемым в 11-м туре УПЛ
ФК Динамо Киев

В минувший уик-энд в Украине состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата страны, которые посетили 32 348 зрителей.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, самым посещаемым поединком тура стало противостояние Динамо и Александрии в Киеве, на который пришли 16 447 болельщиков.

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А вот самая низкая посещаемость была зафиксирована в Киеве на стадионе Динамо, где проходил поединок между донецким Олимпиком и полтавской Ворсклой. На эту встречу пришли лишь 329 фанатов. Эта цифра стала самой низкой в текущем сезоне.

МатчКоличество зрителей
Динамо - Александрия16 447
Карпаты - Львов5 434
Шахтер - Колос4 549
Мариуполь - Днепр-13 214
Заря - Десна2 375
Олимпик - Ворскла329
В среднем за матч:5 391
Всего за тур:32 348
Всего за сезон:344 686

Напомним, в матче 10-го тура УПЛ самым посещаемым матчем стал Днепр-1 - Шахтер.

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Источник: upl.ua

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