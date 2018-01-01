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Динамо - Александрия 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Украины

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Виталий Миколенко отметился дебютным голом за Динамо в УПЛ.

Динамо - Александрия: видео гола
Динамо - Александрия: видео гола
ФК Динамо Киев

В матче 11-го тура УПЛ киевское Динамо на своем поле минимально переиграло Александрию.

Дебютным голом за "бело-синих" отметился защитник Виталий Миколенко, поразив ворота соперника на 32-й минуте встречи.

Смотрите видео гола и обзор матча Динамо - Александрия:

Динамо - Александрия 1:0
Голы: Миколенко, 33

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Гармаш (Вербич, 68), Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Соль (Родригес, 81), Де Пена (Караваев, 90+3).

Александрия: Панькив - Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко - Лучкевич (Ситало, 66), Ковалец, Банада - Лучкевич, Безбородько (Шастал, 61), Третьяков (Задерака, 80).

Предупреждения: Цыганков, Де Пена, Попов - Безбородько, Задерака, Бухал.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Александрия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, видео гола, обзор матча, футбол
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