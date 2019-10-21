Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Олимпик - Ворскла 2:0 видео голов и обзор матча УПЛ

Комментариев: 1
Полтавский клуб неожиданно уступил Олимпику.

Олимпик - Ворскла: видео голов
Олимпик - Ворскла: видео голов
ФК Ворскла

В матче одиннадцатого тура украинской Премьер-Лиги донецкий Олимпик уверенно переиграл Ворсклу (2:0).

Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик - Ворскла:

Олимпик - Ворскла 2:0
Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75

Олимпик: Крынский - Е. Пасич, Гришко, Лукьянчук, Вантух - Цымбалюк, Политыло - Имери (Балашов, 61), Фабиньо (Кравчук, 61), Тейшейра - Дийе (Шахаб, 83)

Ворскла: Ткаченко - Сапай, Баенко, Чеснаков, Мельничук - Челядин (Скляр, 90) - Васин, Луизао (Габелок, 69), Стрижак - Коломоец, Козыренко

Предупреждения: Шахаб - Сапай, Челядин

Поделись:
Теги: Ворскла, Олимпик, Олимпик Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
VinsBad    21.10.2019, 07:47
Оценка:  0
VinsBad
Чего вдруг неожиданно? Ворскла в этом сезоне - полнейшее дно
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь