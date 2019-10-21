Олимпик - Ворскла 2:0 видео голов и обзор матча УПЛ
Полтавский клуб неожиданно уступил Олимпику.
В матче одиннадцатого тура украинской Премьер-Лиги донецкий Олимпик уверенно переиграл Ворсклу (2:0).
Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик - Ворскла:
Олимпик - Ворскла 2:0
Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75
Олимпик: Крынский - Е. Пасич, Гришко, Лукьянчук, Вантух - Цымбалюк, Политыло - Имери (Балашов, 61), Фабиньо (Кравчук, 61), Тейшейра - Дийе (Шахаб, 83)
Ворскла: Ткаченко - Сапай, Баенко, Чеснаков, Мельничук - Челядин (Скляр, 90) - Васин, Луизао (Габелок, 69), Стрижак - Коломоец, Козыренко
Предупреждения: Шахаб - Сапай, Челядин
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