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Олимпик неожиданно обыграл Ворсклу

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Хозяева добыли победу с комфортным результатом.
Олимпик - Ворскла
Олимпик - Ворскла
ФК Олимпик

В матче одиннадцатого тура украинской Премьер-Лиги донецкий Олимпик с комфортным счетом переиграл Ворсклу (2:0).

Голами в данной встрече отметились Максим Тейшейра и Павел Лукьянчук.

В 12-м туре Олимпик примет Днепр-1, а Ворскла сыграет на выезде против луганской Зари.

Олимпик - Ворскла 2:0
Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75

Олимпик: Крынский — Е. Пасич, Гришко, Лукьянчук, Вантух — Цымбалюк, Политыло — Имери (Балашов, 61), Фабиньо (Кравчук, 61), Тейшейра — Дийе (Шахаб, 83)

Ворскла: Ткаченко — Сапай, Баенко, Чеснаков, Мельничук — Челядин (Скляр, 90) — Васин, Луизао (Габелок, 69), Стрижак — Коломоец, Козыренко

Предупреждения: Шахаб - Сапай, Челядин

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