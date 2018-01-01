Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ

Киевское Динамо минимально обыграло другого представителя Украины в Лиге Европы.

Киевское Динамо в домашнем матче 11-го тура чемпионата Украины обыграло Александрию.

Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте встречи. Де Пена сделал навес на ближнюю штангу, а там Миколенко в падении головой пробил в дальний угол мимо Панькива. Для защитника Динамо это дебютный гол в футболке киевлян.

Таким образом, команде Алексея Михайличенко удалось прервать пятиматчевую беспроигрышную серию противника и подняться на второе место в турнирной таблице. Александрия с 19 очками остается на четвертой позиции.

На следующей неделе 24 октября команды проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Динамо дома примет Копенгаген, Александрия на выезде сыграет против Сент-Этьенна.

Динамо — Александрия 1:0

Голы: Миколенко, 33



Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Гармаш (Вербич, 68), Сидорчук, Буяльский — Цыганков, Соль (Родригес, 81), Де Пена (Караваев, 90+3).



Александрия: Панькив — Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко — Лучкевич (Ситало, 66), Ковалец, Банада — Лучкевич, Безбородько (Шастал, 61), Третьяков (Задерака, 80).

Предупреждения: Цыганков, Де Пена, Попов — Безбородько, Задерака, Бухал.