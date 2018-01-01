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Мариуполь вырвал победу у Днепра-1

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Подопечным Александра Бабича удалось дожать Днепр-1 под занавес поединка.
Мариуполь вырвал победу у Днепра-1

Мариуполь одержал домашнюю победу над Днепром-1 в 11-м туре чемпионата Украины. Единственный гол был забит на 82-й минуте, когда Федорчук вальяжно протащил мяч, обыгрался с Мишневым и мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч под перекладину. 

В итоге хозяева отпраздновали минимальную победу, которая позволила "приазовцам" обойти команду Михайленко в турнирной таблице.

В первом туре второго круга Мариуполь примет ковалевский Колос, а Днепр-1 отправится в гости к донецкому Олимпику.

Мариуполь - Днепр-1 1:0
Гол: Федорчук, 82

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев (Полегенько, 80), Чоботенко, Дава, Тищенко — Танковский, Федорчук — Чурко (Путря, 74), Мишнев, Горбунов — Топалов (Чех, 86)

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Логинов, Гуйе (Лопыренок, 74), Шаповал — Кравченко, Когут — Чичиков (Коркишко, 33), Снижко (Батагов, 46), Назаренко — Супряга

Предупреждения: Чоботенко, Кирюханцев, Тищенко — Снижко

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