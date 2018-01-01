Заря - Десна 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Луганский клуб вырвал волевую победу над черниговской Десной.

Заря - Десна: видео голов ФК Заря

В рамках одиннадцатого тура чемпионата Украины Заря на своем поле сумела одержать победу над черниговской Десной.

Луганчане большую часть поединка проигрывали со счетом 1:0, однако за последние 10 минут встречи подопечные Скрипника забили два мяча и стали победителями встречи.

Отметим, что поражение от Зари стало первым гостевым для Десны.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Десна:

Заря - Десна 2:1

Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 - Дегтярев, 17

Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Иванисеня - Кочергин (Леднев, 46), Юрченко, Хомченовский - Кабаев (Русин, 46), Громов (Будковский, 83)

Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой - Огиря, Богданов (Конопля, 89) - Калитвинцев (Хлебас, 88), А. Фаворов, Картушов - Дегтярев (Ермаков, 75)

Предупреждения: Кабаев, Вернидуб - А. Фаворов, Калитвинцев.