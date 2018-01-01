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Заря в концовке матча вырвала победу над Десной

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Луганский клуб сумел обыграть соперника в последние 10 минут поединка.
Заря вырвала волевую победу над Десной
Заря вырвала волевую победу над Десной
ФК Заря

В матче 11-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на своем поле сыграла с черниговской Десной.

На 17-й минуте поединка подопечные Скрипника пропустили гол, и до последней десятиминутки уступали в счете. Реализовать свои моменты луганчане смогли на 81-й и 85-й минутах, что принесло им победу.

Заря - Десна 2:1
Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 (пен.) - Дегтярев, 17

Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Иванисеня - Кочергин (Леднев, 46), Юрченко, Хомченовский - Кабаев (Русин, 46), Громов (Будковский, 83)

Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой - Огиря, Богданов (Конопля, 89) - Калитвинцев (Хлебас, 88), А. Фаворов, Картушов - Дегтярев (Ермаков, 75)

Предупреждения: Кабаев, Вернидуб - А. Фаворов, Калитвинцев

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Теги: Заря, Заря Луганск, Десна, Десна Чернигов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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