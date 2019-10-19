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Карпаты - Львов 0:0 обзор яркого матча УПЛ с двумя пенальти и двумя красными карточками

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Несмотря на ничейный результат, поединок 11-го тура УПЛ между львовскими командами оказался весьма насыщенным.

Карпаты - Львов: обзор матча
Карпаты - Львов: обзор матча
ФК Карпаты

В рамках 11-го тура чемпионата Украины состоялось "львовское дерби" между Карпатами и ПФК Львов, которое даже без забитых голов оказалось весьма запоминающимся.

Каждая из команд не сумела реализовать 11-метровый удар. Кроме того, и Карпаты, и Львов в определенный момент матча лишились по игроку (красная карточка за грубое нарушение).

Смотрите видео обзор матча Карпаты - Львов:

Карпаты - ПФК Львов 0:0

Карпаты: Кудрик - Мартинс, Вакуленко, Халл, Дубинчак (Лях, 89) - Козак (Ди Франко, 46), Вербный, Назарина - Клец, Гуцуляк (Бойчук, 82), Дженнингс.

ПФК Львов: Сарнавский - Люлька (Квасный, 90), Борзенко, Братков, Гончар - Мартан (Ренан, 64), Сабино, Приймак (Зубков, 81) - Шина, Алваро - Пернамбуко.

Предупреждения: Халл, Ди Франко, Дженнингс - Люлька, Алваро, Мартан, Братков, Ренан

На 8-й минуте Алексей Гуцуляк (Карпаты) не забил пенальти (вратарь).

На 75-й минуте Пернамбуко (ФК Львов) не забил пенальти (вратарь).

Удаления: Назар Вербный (44-я минута, грубое нарушение) - Рафаэль Сабино (79-я минута грубое нарушение).

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Теги: Карпаты, Львов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, обзор матча, футбол
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