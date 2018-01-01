Два удаления и два пенальти: Карпаты и Львов в насыщенном матче сыграли вничью

Карпаты и Львов провели весьма напряженный поединок в рамках чемпионата Украины.

В рамках 11-го тура чемпионата Украины состоялось “львовское дерби“ - Карпаты приняли Львов. Несмотря на то, что встреча завершилась всухую ничью (0:0), поединок был очень насыщенным.

Уже на 8-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота Львова после того, как Самбрано сыграл рукой. Однако Алексей Гуцуляк не смог переиграть Богдана Сарнавского и забить гол. А в конце первого тайма Вербный получил прямую красную карточку за грубый подкат против Приймака.

Вторая половина встречи также была богата на события. Вначале на 75-й минуте встречи Львов заработал право на 11-метровый удар после фола на Борзенко, но Пернамбукано не сумел отправить мяч в сетку. Через несколько минут Сабино грубо срезал Гуцуляка и был сразу же удален с поля.

Несмотря на насыщенность событий, команды так и не сумели открыть счет в этом поединке, расписав мировую ничью.

Карпаты - ФК Львов 0:0

Карпаты: Кудрик - Мартинс, Вакуленко, Халл, Дубинчак (Лях, 89) - Козак (Ди Франко, 46), Вербный, Назарина - Клец, Гуцуляк (Бойчук, 82), Дженнингс.

ФК Львов: Сарнавский - Люлька (Квасный, 90), Борзенко, Братков, Гончар - Мартан (Ренан, 64), Сабино, Приймак (Зубков, 81) - Шина, Алваро - Пернамбуко.

Предупреждения: Халл, Ди Франко, Дженнингс - Люлька, Алваро, Мартан, Братков, Ренан

На 8-й минуте Алексей Гуцуляк (Карпаты) не забил пенальти (вратарь).

На 75-й минуте Пернамбуко (ФК Львов) не забил пенальти (вратарь).

Удаления: Назар Вербный (44-я минута, грубое нарушение) - Рафаэль Сабино (79-я минута грубое нарушение).