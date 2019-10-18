Шахтер - Колос 6:0 видео голов и обзор матча УПЛ

Донецкая команда без проблем справилась с новичком Премьер-лиги.

Шахтер обыграл Колос ФК Шахтер Донецк

Шахтер поиздевался над Колосом в матче 11-го тура чемпионата Украины. “Горняки“ забили своим соперникам шесть безответных голов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Колос:

Шахтер - Колос 6:0

Голы: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 32, Тайсон, 43, 45



Шахтер: Пятов - Додо, Матвиенко, Бондарь, Сиприано - Коваленко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 46) - Тете (Марлос, 63), Тайсон, Коноплянка - Мораес (Борячук, 72).



Колос: Яшков - Сахневич, Рябов, Парамонов, Мигунов (Черноморец, 46) - Милько - Ильин (Морозко, 46), Смирный, Волков, Костышин - Нехтий (Лысенко, 65).

Предупреждения: Сиприано, Бондарь, Маркос Антонио - Черноморец, Милько