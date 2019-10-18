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Шахтер - Колос 6:0 видео голов и обзор матча УПЛ

Комментариев: 3
Донецкая команда без проблем справилась с новичком Премьер-лиги.

Шахтер обыграл Колос
Шахтер обыграл Колос
ФК Шахтер Донецк

Шахтер поиздевался над Колосом в матче 11-го тура чемпионата Украины. “Горняки“ забили своим соперникам шесть безответных голов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Колос:

Шахтер - Колос 6:0

Голы: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 32, Тайсон, 43, 45

Шахтер: Пятов - Додо, Матвиенко, Бондарь, Сиприано - Коваленко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 46) - Тете (Марлос, 63), Тайсон, Коноплянка - Мораес (Борячук, 72).

Колос: Яшков - Сахневич, Рябов, Парамонов, Мигунов (Черноморец, 46) - Милько - Ильин (Морозко, 46), Смирный, Волков, Костышин - Нехтий (Лысенко, 65).

Предупреждения: Сиприано, Бондарь, Маркос Антонио - Черноморец, Милько

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Теги: футбол, Шахтер, Колос, видоео голов, обзор матча, УПЛ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.10.2019, 22:40
Оценка:  0
гость
Канаплянка - сепар морда твая е...б..а..ть.
гость  (аноним)  18.10.2019, 22:34
Оценка:  0
гость
За видео- в рот вас е...б...ать.
гость  (аноним)  18.10.2019, 22:23
Оценка:  0
гость
Ахмэт-сепар-шахтер чемпион.
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