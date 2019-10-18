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Шахтер крупно обыграл Колос

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"Горняки" не оставили шансов своим соперникам.
Шахтер победил Колос
Шахтер победил Колос
ФК Шахтер Донецк

Шахтер нанес разгромное поражение Колосу в рамках 11-го тура УПЛ. По дублю на свой счет записали Жуниор Мораес и Тайсон.

Шахтер - Колос 6:0
Голы: Мораес, 5, 61, Коноплянка, 26, Додо, 32, Тайсон, 43, 45

Шахтер: Пятов - Додо, Матвиенко, Бондарь, Сиприано - Коваленко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 46) - Тете (Марлос, 63), Тайсон, Коноплянка - Мораес (Борячук, 72).

Колос: Яшков - Сахневич, Рябов, Парамонов, Мигунов (Черноморец, 46) - Милько - Ильин (Морозко, 46), Смирный, Волков, Костышин - Нехтий (Лысенко, 65).

Предупреждения: Сиприано, Бондарь, Маркос Антонио - Черноморец, Милько

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Теги: футбол, Шахтер, УПЛ, Колос
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