28-летний португалец является действующим футболистом.

С сезона-2018/19 тренерский штаб донецкого Шахтера начал сотрудничество с диетологом Филипе Соузой. Особенность португальца заключается в том, что он - действующий футболист, который выступает за Певидем. Филипе является воспитанником Витории с Гимараеша.

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“Эта история началась не так давно. Я начал сотрудничать с Шахтером в ноябре прошлого года. Они искали специалиста в области питания, и знали, что в Португалии эта работа очень хорошо развита. Мы начали партнерское сотрудничество.

В прошлом году и провели хорошую роботу, поэтому продолжили и в этом, после ухода Паулу Фонсеки“, - приводит слова Соузы Maisfutebol.

Источник утверждает,что в ближайшее время Соуза может перебраться в Украину и продолжить работу в Шахтере на постоянной основе.