УЕФА выбрал ключевого и перспективного игрока сборной Украины

УЕФА в материалах про команды, которые вышли на Евро-2020 упомянули сборную Украины.

Официальный сайт УЕФА опубликовал специальные материалы, где рассказывается по поводу сборных, которые вышли на Евро-2020.

В документе рассматривается 6 национальных сборных: Бельгия, Испания, Италия, Польша, Россия и Украина.

УЕФА отметил важные фигуры в сборной Украины:

Главный тренер: Андрей Шевченко

Легенда футбола, один из лучших нападающих современности, победитель Лиги чемпионов-2003 и обладатель Золотого мяча в 2004 году. Занимает пятую строчку бомбардиров с 67 голами в истории еврокубков.

Ключевой игрок: Андрей Ярмоленко

Лучший бомбардир сборной Украины среди действующих игроков с 37 голами (впереди только Шевченко с 48 голами). Вернувшись на поле после тяжелой травмы, снова показывает игру достойного лидера команды.

Восходящая звезда: Виктор Цыганков

В сборной проигрывает конкуренцию Ярмоленко и Марлосу, но сумел доказать важность для команды в ключевых играх.

Важно знать:

Сборная Украины впервые вышла на ЕВРО напрямую. В 2012 году принимала участие, как хозяйка турнира вместе с Польшей, а в 2016-м прошла в стыковых матчах Словению.

Напомним, что сборная Украины заняла первую строчку в группе.