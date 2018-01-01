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Беседин и Шепелев провели тренировку вне общей группы

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Футболисты тренируются по индивидуальной программе.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо готовится к предстоящему матчу чемпионата Украины против Александрии. В преддверии поединка команда провела тренировку.

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Как сообщает официальный сайт “бело-синих“, в тренировочном процессе участвовали все игроки, кроме Жерсона Родригеса, который защищал цвета сборной Люксембурга.

Также отмечается, что Артем Беседин и Владимир Шепелев тренировались вне общей группы.

Напомним, матч Динамо - Александрия состоится в воскресенье, 20-го октября. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на этот поединок можно здесь.

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Теги: Артем Беседин, Владимир Шепелев, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, тренировка
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