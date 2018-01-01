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Генпрокуратура открыла дело против Динамо из-за неуплаты налогов

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Киевский клуб может столкнуться с серьезными проблемами.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами футбольного клуба Динамо Киев.

Как сообщает dt.ua, речь идет о криминальном производстве №42019000000002028, которое было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 17 сентября 2019 года. В ходе досудебного расследования было установлено, что уклонение от уплаты налогов выполнялось с помощью финансирования деятельности клуба через банковские счета офшорной компании.

Должностным лицам "бело-синих" инкриминируют часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. По данной статье предусмотрено наказание - лишение свободы от 5 до 10 лет, запрет занимать должности до трех лет и конфискация имущества.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело против Болгарского футбольного союза.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, вне игры, футбол, уголовное дело, расследование, уклонение от уплаты налогов, уклонение от налогов
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