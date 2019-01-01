Бойко выбыл до конца года

Голкипер Динамо перенес операцию по удалению грыжи.

Врач киевского Динамо Леонид Миронов сообщил, что вратарь команды Денис Бойко перенес операцию по удалению грыжи и начал курс реабилитации.

“На протяжении длительного времени Бойко обращался к нам с определенными жалобами на болевые ощущения в области позвоночника. В одной из столичных нейрохирургических больниц было проведено детальное обследование, которое показало наличие грыжи в позвоночнике.

“После нескольких обследований у ведущих специалистов по заболеваниям позвоночника в Мюнхене (Германия) было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве по удалению межпозвоночной грыжи. Учитывая специфику работы вратарей, которые делают до тысячи прыжков и падений за одну тренировку, это все приводит к хроническим изменениям межпозвоночных дисков.

Операция состоялась 11 октября и прошла очень успешно.Вратарь чувствует себя хорошо, жалобы после операции исчезли. Сейчас он будет проходить специальную реабилитацию, которая займет от четырех до шести недель“, - цитирует Миронова пресс-служба киевского клуба.

Напомним, Бойко пропустил последние матчи Динамо и сборной Украины из-за растяжения связок голеностопа.