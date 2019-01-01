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Красников: Шевченко в очередной раз прославил Украину

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Игроки сборной Украины стали дороже.
Евгений Красников
Евгений Красников
ФК Динамо Киев

Вице-президент Динамо Евгений Красников поделился мнением по поводу выступления сборной Украины в квалификации Евро-2020.

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“Игра сборной Украины на протяжении всего отборочного цикла, победа над чемпионом Европы и выход с первого места произвели фурор во всем мире.

Команда играла в остроатакующий и комбинационный футбол. Трансферная цена каждого из игроков сборной за этот период существенно возросла.

Главный фактор успеха сборной - Андрей Шевченко. Он является самым знаменитым человеком нашей страны.

Шевченко в очередной раз прославил Украину, теперь уже в качестве главного тренера национальной команды“, - приводит слова Красникова Matchday. 

Напомним, что  сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места.

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Теги: Евгений Красников, сборная Украины
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