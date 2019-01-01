Красников: Шевченко в очередной раз прославил Украину
Вице-президент Динамо Евгений Красников поделился мнением по поводу выступления сборной Украины в квалификации Евро-2020.
Читай также: Эффектный скилл Ярмоленко - главный момент дня по версии УЕФА
“Игра сборной Украины на протяжении всего отборочного цикла, победа над чемпионом Европы и выход с первого места произвели фурор во всем мире.
Команда играла в остроатакующий и комбинационный футбол. Трансферная цена каждого из игроков сборной за этот период существенно возросла.
Главный фактор успеха сборной - Андрей Шевченко. Он является самым знаменитым человеком нашей страны.
Шевченко в очередной раз прославил Украину, теперь уже в качестве главного тренера национальной команды“, - приводит слова Красникова Matchday.
Напомним, что сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места.
Полная версия правил