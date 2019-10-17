Каштру: Сборная Украины заслуженно вышла на Евро с первого места

Португальский тренер считает, что команда отлично себя показала в матчах квалификации.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу сборной Украины над Португалией (2:1) в рамках отбора на Евро-2020.

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“Эта победа вывела сборную Украины на Евро с первого места, что полностью заслуженно. С самого начала квалификации футболисты здорово играли, с большой отдачей. Андрей Шевченко очень хорошо организовал команду, проделал великолепную работу за последнее время.

Поздравляю сборную - она здорово показала себя в течение всей кампании! В некоторых моментах игры Украина была намного лучше, чем Португалия, и победа была отличной. Футбол - это все-таки результаты. Команда Шевченко заслуженно вышла в финальную часть чемпионата Европы.

За кого болел? Конечно, за Португалию. Хотелось, чтобы она добилась хорошего результата. Мы всегда должны оставаться собой. Португалец всегда будет португальцем, а украинец – украинцем, несмотря на то, где ты работаешь“, - цитирует португальского специалиста официальный сайт Шахтера.

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