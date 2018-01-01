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Карпаты хотят уменьшить вместительность стадиона Украина

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Львовяне планируют провести реконструкцию домашней арены.
Стадион Украина
Стадион Украина
ФК Карпаты

Львовские Карпаты презентовали проект реконструкции стадиона Украина, на котором домашние матчи проводит основная команда.

“Сейчас в судьбе Карпат происходит важный момент. Последний год мы с властями города очень плодотворно поработали в направлении развития этого проекта. Надеюсь, депутаты на сессии городского совета примут наш проект и дадут толчок для начала реконструкции стадиона Украина и привлечения значительных инвестиций.

Что подразумевает собой реконструкция - это современный, но меньший по размеру стадион на 15-17 тысяч зрителей. На остальной территории будет дополнительно две составляющих: социальная (тренировочные поля, клубные помещения) и коммерческая, которая позволит клубу существовать“, - рассказал директор клуба по вопросам инфраструктуры Олег Солдатенко.

Отметим, что стадион Украина был построен в 1963-м году и изначально вмещал 51 тысяч зрителей. После реконструкции в 1999-м году вместительность арены уменьшилась до 28 тысяч мест.

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Теги: футбол, Карпаты, стадион Украина
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Источник: fckarpaty.com

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