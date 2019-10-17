Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Левченко - о конфликте Павелко и Суркиса: Украина - это страна отличных боксеров

Комментариев: 0
Эксперт прокомментировал конфликт в президентской ложе во время матча Украина - Португалия.
Евгений Левченко
Евгений Левченко
Футбол 1/2

Футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал конфликт, который случился между Андреем Павелко и братьями Суркисами.

Ранее в СМИ сообщалось, что Павелко пытался выгнать Суркисов из президентской ложи НСК Олимпийский во время матча Украина - Португалия. Братья, в свою очередь, устроили потасовку.

Отметим, что Суркису была передана “черная метка“.

Поделись:
Теги: Евгений Левченко, Андрей Павелко, Игорь Суркис, Григорий Суркис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь