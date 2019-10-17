Левченко - о конфликте Павелко и Суркиса: Украина - это страна отличных боксеров

Эксперт прокомментировал конфликт в президентской ложе во время матча Украина - Португалия.

Футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал конфликт, который случился между Андреем Павелко и братьями Суркисами.

Я всегда знал, что Украина- это страна отличных боксёров. И закулисные разборки на Олимпийском тому подтверждение🤪 Кто-нибудь знает счёт? И в каком раунде кто кого нокаутировал?🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 17, 2019

Ранее в СМИ сообщалось, что Павелко пытался выгнать Суркисов из президентской ложи НСК Олимпийский во время матча Украина - Португалия. Братья, в свою очередь, устроили потасовку.

Отметим, что Суркису была передана “черная метка“.