Заря - Десна: видео онлайн трансляция матча УПЛ

Заря сыграет с Десной в рамках чемпионата Украины. Смотрите этот матч в видео онлайн трансляции на нашем сайте.

Заря - Десна: видео онлайн трансляция матча ФК Заря

В субботу, 19-го октября, луганская Заря примет Десну в рамках одиннадцатого тура чемпионата Украины. Встреча состоится на стадионе Славутич-Арена в Запорожье.

После десяти туров Заря занимает пятую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 2 поражения). Десна находится на втором месте, набрав 20 баллов (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения).

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Заря - Десна, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

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