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Динамо - Александрия: видео онлайн трансляция матча УПЛ

Комментариев: 1
Динамо сыграет с Александрией в рамках чемпионата Украины. Смотрите этот матч в видео онлайн трансляции на нашем сайте.

Динамо - Александрия: видео онлайн трансляция
Динамо - Александрия: видео онлайн трансляция
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 20-го октября, киевское Динамо на своем поле примет Александрию в рамках одиннадцатого тура чемпионата Украины. Встреча состоится на стадионе НСК Олимпийский.

После десяти туров Динамо занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения). Александрия расположилась на четвертом месте, набрав 19 баллов (6 побед, 1 ничья, 3 поражения).

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Динамо - Александрия, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

На нашем сайте вы можете ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на матч Динамо - Александрия. Узнать, где можно посмотреть матч в прямом эфире можно здесь.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Александрия, видео трансляция, онлайн трансляция, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.10.2019, 19:21
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гость
Алигзатрия далжна парвать денама.
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