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Динамо - Александрия: где смотреть матч

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Динамо сыграет с Александрией в рамках чемпионата Украины. Узнайте, где посмотреть этот матч в прямом эфире.
Динамо - Александрия: где смотреть матч
Динамо - Александрия: где смотреть матч
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 20-го октября, киевское Динамо на своем поле примет Александрию в рамках одиннадцатого тура чемпионата Украины. Встреча состоится на стадионе НСК Олимпийский в 17:00 по киевскому времени.

Где смотреть этот поединок в прямом эфире? В Украине данное противостояние покажет телеканал 2+2. Кроме того, на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка.

Отметим, что после десяти туров Динамо занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения). Александрия расположилась на четвертом месте, набрав 19 баллов (6 побед, 1 ничья, 3 поражения).

На нашем сайте вы можете ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на матч Динамо - Александрия.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Александрия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, где смотреть
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