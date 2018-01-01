Самбрано: Я постараюсь сменить обстановку

Перуанец может покинуть Динамо.

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано заявил, что хочет иметь больше игровой практике, чтобы улучшить свои шансы на попадание в заявку сборной Перу на Копа Америка в 2020 году.

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“Я искренне хотел бы приехать на матчи сборной в лучших кондициях, чтобы увеличить свой вклад в игру моей национальной команды.

У меня далеко не самая лучшая ситуация в клубе, но я всегда стараюсь и выкладываюсь на тренировках“, - сказал Самбрано.

Игрок не исключает, что может покинуть команду, ведь в этом сезоне за “столичный“ клуб не провел даже одной минуты.

“Я хочу играть, иметь практику в эти два месяца, оставшиеся до открытия трансферного окна. Я постараюсь сменить обстановку, потому что без практики трудно быть частью сборной“, - заявил перуанец в эфире FOX Sport Radio Peru.

Напомним, что Миколенко может покинуть Динамо.