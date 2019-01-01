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Динамо - Александрия: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

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Динамо сыграет с Александрией в рамках чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.
Динамо - Александрия: прогноз букмекеров
Динамо - Александрия: прогноз букмекеров
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 20-го октября, киевское Динамо на своем поле примет Александрию в рамках одиннадцатого тура чемпионата Украины. Встреча состоится на стадионе НСК Олимпийский.

После десяти туров Динамо занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 2 поражения). Александрия расположилась на четвертом месте, набрав 19 баллов (6 побед, 1 ничья, 3 поражения).

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры не сомневаются в победе хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 1.42, а вот триумф подопечных Шарана эксперты оценили в 7.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.50.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Динамо - 1.40, победа Александрии - 7.50, ничья - 4.10.

Отметим, матч Динамо - Александрия начнется 20-го октября в 17:00 по киевскому времени. Узнать, где можно посмотреть матч в прямом эфире можно здесь.

На нашем сайте также будет доступна видео онлайн трансляция матча Динамо - Александрия.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Александрия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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