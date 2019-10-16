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"Самое главное "да" в моей жизни": Зинченко сделал предложение своей девушке

Комментариев: 2
Игрок сборной Украины решил оформить свои отношения с журналисткой Владой Седан.
Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан
instagram.com/zinchenko_96/

Игрок английского Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, журналистке Владе Седан (Щеглова).

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Зинченко подошел к этому весьма романтично - он в футболке национальной команды стал на одно колено на поле стадиона НСК Олимпийский, а также подарил своей возлюбленной огромное количество роз.

“Самое главное “да“ в моей жизни“, - сообщил Зинченко радостное известие о помолвке на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самое главное «ДА» в моей жизни ❤️

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Фотографией с помолвки поделилась и сама Влада в Stories на страничке в Instagram.

Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан
instagram.com/v.lada_sedan/

Ранее сообщалось, что девушка Александра Зинченка подверглась критике за фото с Криштиану Роналду.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, сборная Украины по футболу, НСК Олимпийский, футбол, вне игры, предложение
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.10.2019, 19:14
Оценка:  -1
гость
дурные деньги зарабатывает Зина, вот и с жиру бесится, розы тоннами скупает. Вот если бы новый антибиотик нашел или лекарство, я бы подпрыгнула от радости..

А так ,и знать этого Зину не хочу, и что это такое и кто такая седан.
Boxerogos    16.10.2019, 19:02
Оценка:  -2
Boxerogos
Влада Седан?Эта та самая,которую позавчера после матча"объездил"Роналду, пока куколд-рогоносец Зина радостно скакал и верещал на камеры?
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