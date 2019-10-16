"Самое главное "да" в моей жизни": Зинченко сделал предложение своей девушке
Игрок сборной Украины решил оформить свои отношения с журналисткой Владой Седан.
Игрок английского Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, журналистке Владе Седан (Щеглова).
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Зинченко подошел к этому весьма романтично - он в футболке национальной команды стал на одно колено на поле стадиона НСК Олимпийский, а также подарил своей возлюбленной огромное количество роз.
“Самое главное “да“ в моей жизни“, - сообщил Зинченко радостное известие о помолвке на своей страничке в Instagram.
Фотографией с помолвки поделилась и сама Влада в Stories на страничке в Instagram.
Ранее сообщалось, что девушка Александра Зинченка подверглась критике за фото с Криштиану Роналду.
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А так ,и знать этого Зину не хочу, и что это такое и кто такая седан.