"Самое главное "да" в моей жизни": Зинченко сделал предложение своей девушке

Игрок сборной Украины решил оформить свои отношения с журналисткой Владой Седан.

Игрок английского Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, журналистке Владе Седан (Щеглова).

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Зинченко подошел к этому весьма романтично - он в футболке национальной команды стал на одно колено на поле стадиона НСК Олимпийский, а также подарил своей возлюбленной огромное количество роз.

“Самое главное “да“ в моей жизни“, - сообщил Зинченко радостное известие о помолвке на своей страничке в Instagram.

Фотографией с помолвки поделилась и сама Влада в Stories на страничке в Instagram.

Александр Зинченко и Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan/

Ранее сообщалось, что девушка Александра Зинченка подверглась критике за фото с Криштиану Роналду.