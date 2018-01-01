Эксклюзивное видео из раздевалки сборной Украины, снятое сразу после выхода на Евро

Игроки сборной Украины бурно радовались своей победе над Португалией.

Сборная Украины по футболу УАФ

В понедельник, 14-го октября, сборная Украины сумела обыграть Португалию (2:1) и обеспечила себе выход на Евро-2020.

Пресс-служба УАФ решила показать, какая атмосфера была в раздевалке “желто-синих“ после такой важной победы.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Вашему вниманию также комментарии сборной Украины в Instagram после выхода на Евро-2020.

Читайте также подборку самых ярких комментариев в соцсетях об этой игре.

Предлагаем вам посмотреть новый влог на канале Бей-Беги о победе нашей команды.