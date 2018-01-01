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Эксклюзивное видео из раздевалки сборной Украины, снятое сразу после выхода на Евро

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Игроки сборной Украины бурно радовались своей победе над Португалией.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
УАФ

В понедельник, 14-го октября, сборная Украины сумела обыграть Португалию (2:1) и обеспечила себе выход на Евро-2020.

Пресс-служба УАФ решила показать, какая атмосфера была в раздевалке “желто-синих“ после такой важной победы.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Вашему вниманию также комментарии сборной Украины в Instagram после выхода на Евро-2020.

Читайте также подборку самых ярких комментариев в соцсетях об этой игре.

Предлагаем вам посмотреть новый влог на канале Бей-Беги о победе нашей команды.

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Теги: сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол, видео, раздевалка
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