Эксклюзивное видео из раздевалки сборной Украины, снятое сразу после выхода на Евро
Игроки сборной Украины бурно радовались своей победе над Португалией.
В понедельник, 14-го октября, сборная Украины сумела обыграть Португалию (2:1) и обеспечила себе выход на Евро-2020.
Пресс-служба УАФ решила показать, какая атмосфера была в раздевалке “желто-синих“ после такой важной победы.
Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.
Вашему вниманию также комментарии сборной Украины в Instagram после выхода на Евро-2020.
Читайте также подборку самых ярких комментариев в соцсетях об этой игре.
Предлагаем вам посмотреть новый влог на канале Бей-Беги о победе нашей команды.
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