Во время матча на НСК Олимпийский фанаты передали Суркису "черную метку"

14 октября на НСК "Олимпийский" прошел матч Украина - Португалия, в котором команда Андрея Шевченко обыграла чемпионов Европы - 2:1. Эта победа позволила сборной Украины досрочно гарантировать первое место в группе и путевку на Евро-2020. Переполненный НСК "Олимпийский" неистово поддерживал сборную Украины. Но при этом фанаты нашли возможность передать привет и одному из братьев Суркисов. Скорее всего, песенный "привет" адресован бывшему руководителю украинского футбола Григорию Суркису, которого фанаты ненавидят из-за членства в партии "Опозиционная платформа - За жизнь!". Напомним, что давний соратник Виктора Медведчука именно от ОПЗЖ избрался в Верховную Раду.

Об этом пишет pravda.football.

В распоряжении нашей редакции оказалась видеозапись обращения "фанатов" к Суркису.

О том, как возник этот бессмертный хит, который изначально был посвящен вовсе ни Владимиру Путину, а именно Григорию Суркису, "Правда.Футбол" уже рассказывала. С материалом можно ознакомить по ссылке.

Напомним лишь, что перед началом прошлого чемпионата Украины в ряде СМИ прошла инсайдная информация, что Григорий Суркис договорился с ультрас "Динамо" о том, что они больше не будут скандировать обидную для российского президента кричалку. Впрочем, наверняка и сам Суркис знает, откуда растут ноги у этой кричалки, и благодаря кому она появилась на свет. Так что договариваясь с "болелами", он сумел убить сразу двух зайцев – с одной стороны, еще раз услужил своему московскому патрону, а с другой – Суркиса-старшего не должны были захлестывать неприятные воспоминания. Но дальнейшие события заставили киевских поклонников футбола изменить свою точку зрения. Виной тому - откровенная пророссийская позиция Григория Суркиса и политической силы, по спискам которой он прошел в Верховную раду Украины. Похоже, что во время матча с Португалией, исполнив бессмертный хит в адрес Суркиса, фанаты сборной Украины передали ему своеобразную "черную метку". И можно не сомневаться - продолжение следует!