Шевченко: Когда я начал тренировать, то оставил позади себя-игрока

Украинский специалист рад возможности работать с национальной командой.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы над Португалией в рамках отбора к Евро-2020 оценил свою работу во главе команды.

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“Когда я начал тренировать, то полностью оставил позади Шевченко-игрока. Его больше нет. Теперь начался новый путь. Рад, что могу работать со сборной.

Конечно, здесь есть немало давления, и я начал работать с национальной командой без опыта, но я верил в себя и наш тренерский штаб. Я работаю вместе с подготовленными людьми“, - цитирует Шевченко Calciomercato.

Ранее сборная Украины показала фото из раздевалки после победы над Португалией.