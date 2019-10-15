Эффектный скилл Ярмоленко - главный момент дня по версии УЕФА
Украинский футболист продемонстрировал отличную технику в матче против сборной Португалии.
Сборная Украины обыграла национальную команду Португалии (2:1) в рамках матча квалификации Евро-2020.
УЕФА выделила игру Андрея Ярмоленко, который набрал отличную форму после тяжелой травмы.
В рубрику “Скилл дня“ попала игровая ситуация во время атаки подопечных Андрея Шевченко, в которой Ярмоленко эффектным движением помог пасу Малиновского достичь свободной зоны, где находился Александр Караваев.
🇺🇦 Cheeky disguise & dummy by Andriy Yarmolenko! 😏#EURO2020 | #HisenseSkills | @HisenseSports pic.twitter.com/61ARb6YFDR— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) October 15, 2019
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