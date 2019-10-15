Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эффектный скилл Ярмоленко - главный момент дня по версии УЕФА

Комментариев: 0
Украинский футболист продемонстрировал отличную технику в матче против сборной Португалии.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
УАФ

Сборная Украины обыграла национальную команду Португалии (2:1) в рамках матча квалификации Евро-2020.

УЕФА выделила игру Андрея Ярмоленко, который набрал отличную форму после тяжелой травмы.

В рубрику “Скилл дня“ попала игровая ситуация во время атаки подопечных Андрея Шевченко, в которой Ярмоленко эффектным движением помог пасу Малиновского достичь свободной зоны, где находился Александр Караваев.

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Евро-2020, сборная Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь