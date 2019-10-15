Эффектный скилл Ярмоленко - главный момент дня по версии УЕФА

Украинский футболист продемонстрировал отличную технику в матче против сборной Португалии.

Андрей Ярмоленко УАФ

Сборная Украины обыграла национальную команду Португалии (2:1) в рамках матча квалификации Евро-2020.

УЕФА выделила игру Андрея Ярмоленко, который набрал отличную форму после тяжелой травмы.

В рубрику “Скилл дня“ попала игровая ситуация во время атаки подопечных Андрея Шевченко, в которой Ярмоленко эффектным движением помог пасу Малиновского достичь свободной зоны, где находился Александр Караваев.

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