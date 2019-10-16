Леоненко: Не понял почему Зинченко так скакал

Эксперт раскритиковал украинского футболиста.

Эксперт телеканалов Футбол 1/2 Виктор Леоненко поделился мнением по поводу празднования Александра Зинченко после выхода сборной Украины на Евро-2020.

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“Я не понял, почему он начал такие интервью раздавать после победы, почему он так скакал.

Знаете, что сказал бы Валерий Васильевич Лобановский? Если у тебя столько сил осталось после такой тяжелой игры - поехали на тренировку.

Сделал бы ему замечание. Откуда у Зинченко силы? Лобановский реально удивился бы: “А ты что, еще один тайм можешь сыграть? Ну-ну“.

Каждый серьезный игрок должен каждый божий день доказывать, что он лучший. А то сейчас создается впечатление, что в футбол играют ради селфи и лайков.

Хотя чего-то мы уже достигаем. Надеюсь, на чемпионате Европы стыдно не будет“, - приводит слова Леоненко Спорт-Экспресс.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отреагировал на празднование украинского футболиста

Отметим, что одноклубник Зинченко пошутил над ним из-за детского празднования.

Напомним, что девушка Александра Зинченка оказалась в центре внимания.