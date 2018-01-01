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Цыганик: Странно, что Караваев не играет в основе Динамо

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Украинский защитник достоин места в основе.
Александр Караваев
Александр Караваев
Getty Images

Ведущий Профутбола Игорь Цыганык прокомментировал игру Александра Караваева за сборную Украины против Португалии.

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“Караваев провел фантастический матч против Португалии. Он за сборную играет очень хорошие матчи.

Караваев надежный, работоспособный, он сделал очень много рывков, за счет которых играл Ярмоленко. Он очень хорошо отыграл в защите. 

Для меня странно, что Караваев не играет в основе Динамо. Ничем не хуже он Кендзеры, а по тому, как играет в сборной, у него потенциал, чтобы быть лучше польского легионера.

Он может закрывать позицию правого защитника“, - заявил Игорь в программе Цыганык Live.

Напомним, что Караваев стал игроком Динамо в летнее трансферное окно.

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Теги: Игорь Цыганык, Александр Караваев
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Источник: Цыганык Live

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