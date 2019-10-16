Пятов: Сейчас сборная Украины получает удовольствие от футбола

Украинский голкипер считает, что его партнеры по команде успешно действовали против Криштиану Роналду.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился своими эмоциями от победы над Португалией (2:1), а также прокомментировал досрочный выход команды на Евро-2020.

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“В чем залог успеха? Я думаю, что в единстве. В сборной все изменилось, поэтому есть результат. Сейчас мы получаем удовольствие от футбола. Возможно, сначала не все верили, что нам удастся выполнить задание, но своей игрой и, соответственно, результатом мы заранее закрыли вопрос о победителе группы.

Мы стремимся к тому, чтобы быть еще сильнее. Сейчас сборная досрочно добилась права участвовать в финальной стадии чемпионата Европы. Думаю, хотя бы даже от этого рейтинг нашей сборной улучшится“, - рассказал Пятов.

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Также Андрей поведал о том, как игрокам национальной команды удавалось нейтрализовать лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

“Если не брать во внимание гол с пенальти, то, считаю, наши ребята не дали Криштиану Роналду многое сделать. Ведь мы тоже изучаем противника. У нас неплохо получалось закрывать зоны, порой даже в меньшинстве сборной Украины удавалось контролировать мяч. Могли даже и третий гол забить.

Да, после пропущенного года напряжение возросло. Нужно было перестроиться, поэтому некоторая путаница присутствовала. Но это уже неважно, потому что три очка и путевка в финальную часть Евро - в нашем кармане“, - цитирует Пятова официальный сайт УАФ.

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