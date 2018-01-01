Суркис: Надеюсь, что с такой игрой сборная Украины пройдет далеко
Функционер отметил, что давно не видел такого хорошего матча на НСК Олимпийский.
Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу сборной Украины над Португалией в рамках отбора к Евро-2020.
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“Это была просто феерия. Такого матча на НСК Олимпийский я давно не видел. Причем не только в исполнении сборной, но и наших клубов. Атмосфера сумасшедшая.
Поздравляю всех нас с выходом на Евро. Сама игра сборной - великолепная. Браво, Шевченко. Надеюсь, что с такой игрой мы можем далеко пройти“, - рассказал Суркис в эфире Футбол NEWS.
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