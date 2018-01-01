Миколенко может перебраться в Турцию

Фенербахче рассматривает украинца, как усиление состава.

Футболист Динамо Виталий Миколенко может перебраться в Фенербахче, по информации Ajansspor.

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Как сообщает источник, украинский защитник рассматривается в качестве замены для Хасана Калдырыма, который достаточно долгое время проводит в лазарете.

Отмечается, что Миколенко будет являться первой целью на приобретение в Фенербахче во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что Виталий Миколенко мог перебраться в Италию, в том числе попадал в сферу интересов Милана.