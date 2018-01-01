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Украина вышла на Евро - 2020 в невероятном матче: новый блог на канале Бей-Беги

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Вашему вниманию новый влог от канала Бей-Беги, который расскажет о победе национальной команды над Португалией глазами журналистов.

Сборная Украины после победы над Португалией
Сборная Украины после победы над Португалией
АФУ

Сборная Украины в домашнем матче в рамках отбора на Евро - 2020 обыграла Португалию (2:1). Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Смотрите новый влог YouTube-канала Бей-Беги, который передаст атмосферу поединка.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Португалия, бей-беги, видео, Евро - 2020
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