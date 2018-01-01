Украина вышла на Евро - 2020 в невероятном матче: новый блог на канале Бей-Беги

Вашему вниманию новый влог от канала Бей-Беги, который расскажет о победе национальной команды над Португалией глазами журналистов.

Сборная Украины после победы над Португалией АФУ Сборная Украины в домашнем матче в рамках отбора на Евро - 2020 обыграла Португалию (2:1). Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Смотрите новый влог YouTube-канала Бей-Беги, который передаст атмосферу поединка. Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Дима Данец