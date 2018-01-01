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Павелко: Вместе с Шевченко обсудим, что лучше для него и для сборной

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Шевченко выполнил свою работу.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
ФФУ

Президент ФФУ Андрей Павелко подвел итоги работы Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. 

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“Я знал и был уверен, что у Шевченко все получится, хотя чувствовал давление от журналистов, которые ставили под сомнение решение по его назначению.

Мы с Андреем Николаевичем многое прошли вместе. В ближайшее время обсудим и вместе решим, что лучше для него и для сборной Украины. Сейчас мысли только о Евро, он главный тренер команды. 

По поводу задач на Евро - не будем забегать вперед. Будем решать задачи шаг за шагом. Команда с каждым матчем улучшает свою игру, болельщики это хорошо видят и отмечают“, - цитирует Павелко ФФУ.

Отметим, что сборная Украины вышла на Евро - 2020.

Напомним, что можно посмотреть на реакцию соцсети после победы над Португалией.

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Теги: Андрей Павелко, Андрей Шевченко, сборная Украины
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Источник: ФФУ

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