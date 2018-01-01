Буряк - про игру Украины: Сложнее как раз не завоевать авторитет, а поддерживать его

В последнем матче сборная Украины должна одержать победу.

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал победу национальной сборной в рамках отбора на Евро -2020 над Португалией (2:1)

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“Да, Украине повезло. Но говорить сейчас можно, что хочешь, а результат налицо. Сборная Португалии, безусловно, превзошла Украину практически по всем компонентам. Однако, как выяснилось, все решил идеальный для Украины в тактическом плане первый тайм.

Два пропущенных мяча на таком уровне отыграть очень сложно, даже португальской команде.

Сложно кого-то выделить в таком матче. Все ребята выложились более чем на сто процентов. Играть ведь им пришлось в специфический футбол - это, скажу я вам, неблагодарная работа.

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И все-таки, особняком стоит игра Пятова. Отмечу, что Андрей Пятов сильно и надежно провел весь отборочный турнир, заметно прибавив в умении сделать первую передачу, в спокойствии и, повторюсь, надежности.

У сборной Украины есть имя, и, если наша команда проиграет сербам, все будет скомкано. Сложнее как раз не завоевать авторитет, а поддерживать его.

Нам нужно качественно и победно завершить отбор в Сербии, а затем двигаться дальше“, - цитирует Буряка Команда №1.

Отметим, что на матче Украина - Португалия присутствовало около 65 тысячи болельщиков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов с выходом на Евро - 2020.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.