Сборная Украины обыграла Португалию на глазах 65 тысяч болельщиков
Киевский НСК Олимпийский был практически полностью заполнен фанатами.
Вчера, 14-го октября, в Киеве на НСК Олимпийский сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2020.
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Как сообщает официальный сайт УАФ, на стадион в этот вечер поддержать нашу национальную команду пришли 65 883 болельщика.
Отметим, что вместимость арены составляет 70 050 человек.
Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.
Предлагаем вам ознакомиться с реакцией соцсетей на победу сборной Украины, а также почитать комментарии игроков и тренерского штаба национальной команды в Instagram.
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