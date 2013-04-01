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Сборная Украины обыграла Португалию на глазах 65 тысяч болельщиков

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Киевский НСК Олимпийский был практически полностью заполнен фанатами.
Игроки сборной Украины на НСК Олимпийский во время матча с Португалией
Игроки сборной Украины на НСК Олимпийский во время матча с Португалией
УАФ

Вчера, 14-го октября, в Киеве на НСК Олимпийский сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2020.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, на стадион в этот вечер поддержать нашу национальную команду пришли 65 883 болельщика.

Отметим, что вместимость арены составляет 70 050 человек.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Предлагаем вам ознакомиться с реакцией соцсетей на победу сборной Украины, а также почитать комментарии игроков и тренерского штаба национальной команды в Instagram.

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Теги: сборная Украины по футболу, Евро-2020, Киев, НСК Олимпийский, футбол, сборная Португалии по футболу, болельщики, зрители, фанаты, посещаемость
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