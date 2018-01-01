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Пятов - лучший игрок сборной Украины в матче против Португалии по версии WhoScored

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Среди португальцев лучшим игроком был признан лидер команды Криштиану Роналду.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
УАФ

Известный статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам сборной Украины и Португалии за отборочный матч на Евро-2020.

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Лучшим среди украинцев стал Андрей Пятов, получивший оценку 8,5 баллов. Однако, голкипер не стал самым лучшим игроком матча, немного уступив лидеру португальской команды Криштиану Роналду, выступление которого оценили в 8,6.

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Отметим, что еще 5 украинцев получили оценку выше семерки - Андрей Ярмоленко (7,1), Александр Зинченко (7,2), Руслан Малиновский (7,2), Виталий Миколенко (7,4) и Роман Яремчук (7,6).

Среди португальцев выше семерки получили только два футболиста - Данилу Перейра (7,1) и Бернарду Силва (7,1).

Стоит сказать, что худшим игроком матча был признан Тарас Степаненко, заработавший две желтых карточки, - 4,8.

Напомним, сборная Украины обыграла Португалию (2:1) и гарантировала себе выход на Евро-2020.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Вашему вниманию также реакция соцсетей на победу “желто-синих“ и комментарии украинской команды в Instagram.

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Теги: Андрей Пятов, сборная Украины по футболу, сборная Португалии по футболу, Евро-2020, отбор, квалификация, футбол, оценки
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