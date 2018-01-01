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Яремчук: К началу Евро-2020 команда будет еще сильнее

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Нападающий национальной команды посвятил победу над Португалией защитникам Украины.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией, а также досрочный выход команды на Евро-2020.

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“Главное, что сейчас мы сделали большое дело. Но почивать на лаврах никто не собирается, впереди очень ответственная работа, чтобы со временем достойно выглядеть в финальной части чемпионата Европы.

Не мне оценивать команду, но то, что мы что-то можем - факт. Команда досрочно обеспечила себе место на Евро. Думаю, сейчас мы показываем неплохой футбол. Даже вдесятером против действующих чемпионов Европы мы пытались держать мяч.

Появилась ли неуверенность после пенальти Роналду? Да, небольшой мандраж возник, но, в принципе, мы выполнили установку, которую дал нам главный тренер перед игрой.

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Роль болельщиков в победе - 95%. Хочу поблагодарить наших фанатов - поддержка была на высшем уровне, а победу посвятить защитникам Украины. Без них этого матча могло бы и не быть.

Я верю, что к началу Евро главная команда страны будет еще сильнее“, - цитирует Яремчука Украинская ассоциация футбола.

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

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Теги: футбол, Роман Яремчук, Евро-2020, сборная Украины по футболу
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