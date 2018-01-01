Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Создаем историю вместе: Как игроки сборной Украины радовались победе в соцсетях

Комментариев: 0
Игроки сборной Украины прокомментировали выход команды на Евро-2020.
Сборная Украины после победы над Португалией
Сборная Украины после победы над Португалией
УАФ

Вчера, 14-го октября, сборная Украины в Киеве обыграла Португалию (2:1) и досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.

Этому достижению игроки “желто-синих“ и члены тренерского штаба бурно радовались в социальных сетях, а также не забыли поблагодарить за поддержку болельщиков.

Вашему вниманию комментарии футболистов и тренеров в Instagram:

“Поздравляю с этой исторической победой, мы пробились на Евро-2020. Отличный результат, сборная Украины. Я так горжусь всеми вами!“, - прокомментировал главный тренер Андрей Шевченко.

“Творимо історію разом“, - заявил Роман Яремчук.

“З перемогою, Україно! Ми цього варті! P.S. Прошу вибачення за вилучення“, - написал полузащитник Тарас Степаненко.

“Спасибо всем. Хочу разделить радость от этого прекрасного вечера со всеми украинцами“, - написал поздравление помощник главного тренера Андреа Мальдера.

“Одна команда, одна мечта. Спасибо за поддержку!“, - поблагодарил болельщиков хавбек Евгений Шахов.

“З перемогою, Україно“, - поздравил голкипер Юрий Панькив.

“Мы на Евро“, - написал защитник сборной Украины и Шахтера Николай Матвиенко.

“Мы на Евро 2020!!!“, - поддержал Сергей Болбат.

“We are Ukraine“, - написал Александр Зинченко.

“Вместе мы - сила“, - написал Евгений Коноплянка.

“Евро-2020! Команда - семья! Спасибо за поддержку!“, - прокомментировал победу Андрей Лунин.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина - Португалия, а также реакция болельщиков на успех подопечных Андрея Шевченко.

Поделись:
Теги: сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол, Instagram, реакция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь