Создаем историю вместе: Как игроки сборной Украины радовались победе в соцсетях

Игроки сборной Украины прокомментировали выход команды на Евро-2020.

Сборная Украины после победы над Португалией УАФ

Вчера, 14-го октября, сборная Украины в Киеве обыграла Португалию (2:1) и досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.

Этому достижению игроки “желто-синих“ и члены тренерского штаба бурно радовались в социальных сетях, а также не забыли поблагодарить за поддержку болельщиков.

Вашему вниманию комментарии футболистов и тренеров в Instagram:

“Поздравляю с этой исторической победой, мы пробились на Евро-2020. Отличный результат, сборная Украины. Я так горжусь всеми вами!“, - прокомментировал главный тренер Андрей Шевченко.

“Творимо історію разом“, - заявил Роман Яремчук.

“З перемогою, Україно! Ми цього варті! P.S. Прошу вибачення за вилучення“, - написал полузащитник Тарас Степаненко.

“Спасибо всем. Хочу разделить радость от этого прекрасного вечера со всеми украинцами“, - написал поздравление помощник главного тренера Андреа Мальдера.

“Одна команда, одна мечта. Спасибо за поддержку!“, - поблагодарил болельщиков хавбек Евгений Шахов.

“З перемогою, Україно“, - поздравил голкипер Юрий Панькив.

“Мы на Евро“, - написал защитник сборной Украины и Шахтера Николай Матвиенко.

“Мы на Евро 2020!!!“, - поддержал Сергей Болбат.

“We are Ukraine“, - написал Александр Зинченко.

“Вместе мы - сила“, - написал Евгений Коноплянка.

“Евро-2020! Команда - семья! Спасибо за поддержку!“, - прокомментировал победу Андрей Лунин.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина - Португалия, а также реакция болельщиков на успех подопечных Андрея Шевченко.