Создаем историю вместе: Как игроки сборной Украины радовались победе в соцсетях
Вчера, 14-го октября, сборная Украины в Киеве обыграла Португалию (2:1) и досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.
Этому достижению игроки “желто-синих“ и члены тренерского штаба бурно радовались в социальных сетях, а также не забыли поблагодарить за поддержку болельщиков.
Вашему вниманию комментарии футболистов и тренеров в Instagram:
“Поздравляю с этой исторической победой, мы пробились на Евро-2020. Отличный результат, сборная Украины. Я так горжусь всеми вами!“, - прокомментировал главный тренер Андрей Шевченко.
“Творимо історію разом“, - заявил Роман Яремчук.
“З перемогою, Україно! Ми цього варті! P.S. Прошу вибачення за вилучення“, - написал полузащитник Тарас Степаненко.
“Спасибо всем. Хочу разделить радость от этого прекрасного вечера со всеми украинцами“, - написал поздравление помощник главного тренера Андреа Мальдера.
“Одна команда, одна мечта. Спасибо за поддержку!“, - поблагодарил болельщиков хавбек Евгений Шахов.
“З перемогою, Україно“, - поздравил голкипер Юрий Панькив.
“Мы на Евро“, - написал защитник сборной Украины и Шахтера Николай Матвиенко.
“Мы на Евро 2020!!!“, - поддержал Сергей Болбат.
“We are Ukraine“, - написал Александр Зинченко.
“Вместе мы - сила“, - написал Евгений Коноплянка.
“Евро-2020! Команда - семья! Спасибо за поддержку!“, - прокомментировал победу Андрей Лунин.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина - Португалия, а также реакция болельщиков на успех подопечных Андрея Шевченко.
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