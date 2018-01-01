Пятов: Сказал Степаненко, чтобы он не выходил играть против этого судьи

Украинский голкипер признался, что ему нравится футбол, который показывает команда.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Португалией (2:1) в рамках матча отбора на Евро-2020, а также поделился своим мнением о красной карточке Тараса Степаненко.

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“Мне нравится футбол, который мы показываем. Все кардинально поменялось. Есть результат - это самое главное. Но давайте не будем говорить, что мы топ-сборная.

Результат есть. Значит движемся в верном направлении. Быстрый гол? Конечно помог. На каждый матч мы выходим и хотим забить. Заставляли португальцев открываться, появились зоны и забили гол.

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Эмоции? Вы же знаете, я спокойный. Здорово-здорово.

Я сказал Степаненко, чтобы не выходил играть против этого судьи. Рикошет от ноги в руку - это не пенальти. Роналду, по-моему, мне уже третий пенальти забил.

Автограф или фотографию с Роналду? Я не гонюсь за этим. Мы закрыли Роналду, изучили сборную Португалии. Они не знали, что делать. Даже в меньшинстве хорошо оборонялись, могли забить гол. Вы все видите на поле. Есть игра - это самое главное. Мы играем качественно, красиво“, - рассказал Пятов.

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