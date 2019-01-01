Шевченко изменил сборную до неузнаваемости: реакция сети на выход Украины на Евро-2020

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях о победе Украины над Португалией и выходе команды на Евро-2020.

Сборная Украины в меньшинстве обыграла сборную Португалии и досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.

Читайте самые яркие комментарии специалистов и болельщиков в соцсетях об этом событии:

У-Кра-И-На!!! Андрей Шевченко и компания - большие молодцы!



Сегодня весь день в фб меня просили сравнить сборные России и Украины. Ну вот и сравнили. Посмотрим на наших с Бельгией.



А жовто-блактитных - с выходом на Евро! — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 14 октября 2019 г.

Украина едет на Чемпионат Европы!!! Это очень круто!🇺🇦👏🏽 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 октября 2019 г.

Ми - на Євро-2020!!! Я пишаюся нашою збірною! Я пишаюся стилем футболу, яким вона впевнено пройшла кваліфікацію! Я пишаюся нашим головним тренером Андрієм Шевченком і його штабом! Слава Україні!!! 🇺🇦 — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 14 октября 2019 г.

Емоції скінчилися;) Тому абсолютно спокійно скажу: Абсолютно заслужена перемога і перше місце. І в нас ще по якості грі ніколи не було настільки сильної збірної! — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 14 октября 2019 г.

Великолепная игра по ходу всего отбора.Очень добротная игра против 🔝сборной сегодня и заслуженный выход на Евро!Браво Шева и браво сборная!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🍾🍾🍾 — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 14 октября 2019 г.

Действующие Чемпионы Европы Португалия проиграли Украине 2:1!



Пятов - лучший!!! Бог!!

Ярмоленко, Зинченко невероятны!

Крепкая монолитная команда!!!



Шевченко респект! — Olga Azarova (@AzarovaOlga1) 14 октября 2019 г.

Красиво, впевнено, заслужено і чесно наша #головнакоманда вирушає на Євро-2020! Неймовірна радість і гордість за таку гру і це досягнення! Хочеться сподіватися, що це активує футбольний бум у нашій країні і люди підуть на стадіони в кожному місті! — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 14 октября 2019 г.

Перефразую знаменитий вислів Гарі Лінекера: «Футбол - це проста гра. 22 чоловіки бігають за м’ячем, а врешті-решт завжди перемагають ті, у кого у складі більше бразильців»



Glória para a Ucrânia!#vamoscossacos — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 14 октября 2019 г.

Збірна України U20 - чемпіон світу!

Національна збірна України - чемпіон Європи ...?!

Звучить як план, а не мрія!👌#головнакоманда #EURO2020 — Serhii Volochai (@S1roga) 14 октября 2019 г.

Прикро, але рішення арбітра з пенальті і вилученням Степаненка було вірним. Гра рукою була. Відповідно - жовта картка. Шкода. Тарас знову виглядав дуже сильно. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 14 октября 2019 г.

Обыграли действующего чемпиона Европы и тем самым обеспечили себе участие напрямую в групповом этапе #EURO2020 Андрей Николаевич изменил сборную до неузнаваемости, Пятову золотую перчатку за эту игру можно дать,на 300% отдался. Это было круто, дальше - больше 🤟🏼 #МиЗбірна #UKRPOR pic.twitter.com/reH3aTWwlC — Lera Kumudzhyieva (@turquoise_hotel) 14 октября 2019 г.

Как долго я этого ждала... 🙈

Мы вышли на евро не скрипя зубами, не через стыки, не потому что вы хозяева, не случайно, а ЗАСЛУЖЕНО! Это так важно! ☝👏

После победы наших ю20 на ЧМ, наша #головнакоманда не могли не пройти эту группу, потому что мы все вместе #МиЗбірна — Julia Foden (@ManuliankaFoden) 14 октября 2019 г.

Ми на Євро. Це однозначно найкращий відбірний цикл в історії нашої збірної. Вперше граємо з усвідомленням своїх сильних якостей а не як вийде, за що і потрібно поаплодувати @jksheva7 і його тренерському штабу. #головнакоманда #МиЗбірна — Andriy Ferents (@Aferents) 14 октября 2019 г.

У цьому циклі команда поступово ставала такою, якою хотів її бачити тренерський штаб. Вітаю усіх із виходом збірної на чемпіонат Європи. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 14 октября 2019 г.

Вирішальна перемога - на свято захисників! У Андрія Шевченка на передматчевій пресконференції колега запитала: як з Португальцями гратимете на День українського війська, на Покрову? Шевченко сказав - будемо грати. І зіграли, і перемогли 2:1! За цю команду на Євро буде не соромно! pic.twitter.com/5YW09sM5b2 — Ruslan Svirin (@Sribnok) 14 октября 2019 г.

Одні оберігають кордон, а інші сьогодні віддали все для аби вборонити власні ворота. Молодці хлопці! Як же приємно мовити, - це цілком заслужене переможне перше місце в групі^^, і, так - Ми Можемо грати проти сильних команд! Ще й як можемо:)#головнакоманда #UkrainePortugal — Tatianna (@__diala) 14 октября 2019 г.

Андрей Шевченко, конечно, классную сборную сделал. Восторг — Александр Аксенов (@alex_aksenov_) 14 октября 2019 г.

Украина не просто выиграла, а переиграла португальцев тактически. Огромнейшее уважение Шеве и его штабу. И пусть тем, кто пишет что он что-то там не так делает, не тех вызывает/не вызывает - будет стыдно... он добился абсолютного результата! #respect — Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) 14 октября 2019 г.

С победой,Украина😎ну что ж ,мы на Евро-2020💙💛это неимоверное чувство гордости — Макс Гордеев (@MaxGordeev7) 14 октября 2019 г.

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Украина-Португалия 2:1, истррический день для всей нации.💛💙 — Валера Неклюдов (@valergan9) 14 октября 2019 г.

Только что смотрела с папой футбол. Это конечно была очень напряжённая игра, особенно на последних минутах . 2 : 1 Украина молодцы. 🇺🇦 — La_luna (@Semisweet_07) 14 октября 2019 г.

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Вашему вниманию комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, а также игроков национальной команды Андрея Ярмоленко, Романа Яремчука и Тараса Степаненко.