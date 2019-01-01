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Шевченко изменил сборную до неузнаваемости: реакция сети на выход Украины на Евро-2020

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Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях о победе Украины над Португалией и выходе команды на Евро-2020.
Украина вышла на Евро-2020: реакция соцсетей
Украина вышла на Евро-2020: реакция соцсетей
УАФ

Сборная Украины в меньшинстве обыграла сборную Португалии и досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.

Читайте самые яркие комментарии специалистов и болельщиков в соцсетях об этом событии:

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Вашему вниманию комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, а также игроков национальной команды Андрея Ярмоленко, Романа Яремчука и Тараса Степаненко.

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Теги: сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол, реакция соцсетей, отбор, квалификация, Андрей Шевченко
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