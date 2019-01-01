Шевченко изменил сборную до неузнаваемости: реакция сети на выход Украины на Евро-2020
Сборная Украины в меньшинстве обыграла сборную Португалии и досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.
Читайте самые яркие комментарии специалистов и болельщиков в соцсетях об этом событии:
VICTORY— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 14 октября 2019 г.
🇺🇦 2 - 1 🇵🇹
Ukrainian National team has qualified for EURO 2020 !!!#Ukraine #МиЗбірна #EuropeanQualifiers #EURO2020 pic.twitter.com/vElnWZMccS
У-Кра-И-На!!! Андрей Шевченко и компания - большие молодцы!— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 14 октября 2019 г.
Сегодня весь день в фб меня просили сравнить сборные России и Украины. Ну вот и сравнили. Посмотрим на наших с Бельгией.
А жовто-блактитных - с выходом на Евро!
Украина едет на Чемпионат Европы!!! Это очень круто!🇺🇦👏🏽— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 октября 2019 г.
Ми - на Євро-2020!!! Я пишаюся нашою збірною! Я пишаюся стилем футболу, яким вона впевнено пройшла кваліфікацію! Я пишаюся нашим головним тренером Андрієм Шевченком і його штабом! Слава Україні!!! 🇺🇦— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 14 октября 2019 г.
Емоції скінчилися;) Тому абсолютно спокійно скажу: Абсолютно заслужена перемога і перше місце. І в нас ще по якості грі ніколи не було настільки сильної збірної!— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 14 октября 2019 г.
Великолепная игра по ходу всего отбора.Очень добротная игра против 🔝сборной сегодня и заслуженный выход на Евро!Браво Шева и браво сборная!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🍾🍾🍾— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 14 октября 2019 г.
Действующие Чемпионы Европы Португалия проиграли Украине 2:1!— Olga Azarova (@AzarovaOlga1) 14 октября 2019 г.
Пятов - лучший!!! Бог!!
Ярмоленко, Зинченко невероятны!
Крепкая монолитная команда!!!
Шевченко респект!
Красиво, впевнено, заслужено і чесно наша #головнакоманда вирушає на Євро-2020! Неймовірна радість і гордість за таку гру і це досягнення! Хочеться сподіватися, що це активує футбольний бум у нашій країні і люди підуть на стадіони в кожному місті!— Кирило Круторогов (@Krutorogov) 14 октября 2019 г.
Перефразую знаменитий вислів Гарі Лінекера: «Футбол - це проста гра. 22 чоловіки бігають за м’ячем, а врешті-решт завжди перемагають ті, у кого у складі більше бразильців»— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 14 октября 2019 г.
Glória para a Ucrânia!#vamoscossacos
Збірна України U20 - чемпіон світу!— Serhii Volochai (@S1roga) 14 октября 2019 г.
Національна збірна України - чемпіон Європи ...?!
Звучить як план, а не мрія!👌#головнакоманда #EURO2020
Прикро, але рішення арбітра з пенальті і вилученням Степаненка було вірним. Гра рукою була. Відповідно - жовта картка. Шкода. Тарас знову виглядав дуже сильно.— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 14 октября 2019 г.
Обыграли действующего чемпиона Европы и тем самым обеспечили себе участие напрямую в групповом этапе #EURO2020 Андрей Николаевич изменил сборную до неузнаваемости, Пятову золотую перчатку за эту игру можно дать,на 300% отдался. Это было круто, дальше - больше 🤟🏼 #МиЗбірна #UKRPOR pic.twitter.com/reH3aTWwlC— Lera Kumudzhyieva (@turquoise_hotel) 14 октября 2019 г.
Как долго я этого ждала... 🙈— Julia Foden (@ManuliankaFoden) 14 октября 2019 г.
Мы вышли на евро не скрипя зубами, не через стыки, не потому что вы хозяева, не случайно, а ЗАСЛУЖЕНО! Это так важно! ☝👏
После победы наших ю20 на ЧМ, наша #головнакоманда не могли не пройти эту группу, потому что мы все вместе #МиЗбірна
Ми на Євро. Це однозначно найкращий відбірний цикл в історії нашої збірної. Вперше граємо з усвідомленням своїх сильних якостей а не як вийде, за що і потрібно поаплодувати @jksheva7 і його тренерському штабу. #головнакоманда #МиЗбірна— Andriy Ferents (@Aferents) 14 октября 2019 г.
Це було щось нереально-неймовірне! Але вони це зробили!— Oleksiy Zakharchenko (@ol_zakharchenko) 14 октября 2019 г.
Україна - Португалія 2:1!🇺🇦💪
Браво Збірна України! Браво Андрій Шевченко! Браво вболівальники! Козацькому роду нема переводу!
Слава Україні!✊ #EURO2020 #Euro2020Qualifiers #Ukraine #UefaEuro2020 #football pic.twitter.com/9SI1JUWew4
У цьому циклі команда поступово ставала такою, якою хотів її бачити тренерський штаб. Вітаю усіх із виходом збірної на чемпіонат Європи.— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 14 октября 2019 г.
#UkrainePortugal— Mukolai (@mukolai) 14 октября 2019 г.
⚽️ Украина обыграла Португалию со счетом 2:1 и прошла на Евро-2020 pic.twitter.com/CrYV92Ra5V
#Євро2020 #футбол #Україна #тренер #Шевченко— Vasyl Puzanov (@vasyl_puzanov) 14 октября 2019 г.
Так, тренер не грає на полі, так тренер часом помиляється, але ж критики таки дарма так скептично сприймали Андрія Миколайовича Шевченко! pic.twitter.com/qwRnTirzaV
Вирішальна перемога - на свято захисників! У Андрія Шевченка на передматчевій пресконференції колега запитала: як з Португальцями гратимете на День українського війська, на Покрову? Шевченко сказав - будемо грати. І зіграли, і перемогли 2:1! За цю команду на Євро буде не соромно! pic.twitter.com/5YW09sM5b2— Ruslan Svirin (@Sribnok) 14 октября 2019 г.
Одні оберігають кордон, а інші сьогодні віддали все для аби вборонити власні ворота. Молодці хлопці! Як же приємно мовити, - це цілком заслужене переможне перше місце в групі^^, і, так - Ми Можемо грати проти сильних команд! Ще й як можемо:)#головнакоманда #UkrainePortugal— Tatianna (@__diala) 14 октября 2019 г.
Андрей Шевченко, конечно, классную сборную сделал. Восторг— Александр Аксенов (@alex_aksenov_) 14 октября 2019 г.
Украина не просто выиграла, а переиграла португальцев тактически. Огромнейшее уважение Шеве и его штабу. И пусть тем, кто пишет что он что-то там не так делает, не тех вызывает/не вызывает - будет стыдно... он добился абсолютного результата! #respect— Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) 14 октября 2019 г.
С победой,Украина😎ну что ж ,мы на Евро-2020💙💛это неимоверное чувство гордости— Макс Гордеев (@MaxGordeev7) 14 октября 2019 г.
14.10 19— Валера Неклюдов (@valergan9) 14 октября 2019 г.
Украина-Португалия 2:1, истррический день для всей нации.💛💙
Только что смотрела с папой футбол. Это конечно была очень напряжённая игра, особенно на последних минутах . 2 : 1 Украина молодцы. 🇺🇦— La_luna (@Semisweet_07) 14 октября 2019 г.
Смотрите также видео голов и обзор матча Украина - Португалия.
Вашему вниманию комментарий главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, а также игроков национальной команды Андрея Ярмоленко, Романа Яремчука и Тараса Степаненко.
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