Сборная Украины показала фото из раздевалки после победы над Португалией

Украинцы обеспечили себе досрочный выход на Евро-2020.

Сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и, тем самым, обеспечила себе досрочный выход с первого места в финальную часть Евро-2020.

После победы пресс-служба УАФ опубликовала фотографию из раздевалки национальной команды.

"Эмоции переполняют", - гласит подпись под снимком.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

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