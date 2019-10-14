Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сборная Украины показала фото из раздевалки после победы над Португалией

Комментариев: 0
Украинцы обеспечили себе досрочный выход на Евро-2020.
Сборная Украины
Сборная Украины
УАФ

Сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и, тем самым, обеспечила себе досрочный выход с первого места в финальную часть Евро-2020.

После победы пресс-служба УАФ опубликовала фотографию из раздевалки национальной команды.

"Эмоции переполняют", - гласит подпись под снимком.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Узнайте также о жеребьевке на Евро-2020 и когда состоится финальная часть турнира.

Поделись:
Теги: сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь