Степаненко: Это самый перепуганный судья из тех, кого я встречал

Тарас Степаненко прокомментировал эпизод со своим удалением и пенальти в ворота Украины.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко получил два желтые карточки в матче против Португалии, оставив команду в меньшинстве на последние 15 минут поединка.

Кроме того, после спорного эпизода с его участием в ворота Украины назначили пенальти, который реализовал звездный форвард Криштиану Роналду.

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“Сегодня мы сделали большое дело - вышли на Евро с первого места. Вышли заслуженно, по игре. Я счастлив, но, к сожалению, судья не дал мне побороться до конца. Этот же судья удалили меня с Айнтрахтом (в матче Шахтера - ред.).

Это самый перепуганный судья, которого я встречал. Я уже не бегал, никого не трогал. В случае с пенальти я прыгаю в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку, продолжается игра, никто не свистит.

Криштиану подбегает к судье, говорит “пенальти“, и он через несколько секунд ставит пенальти. Все, что Криштиану говорил, он все делал. Первую желтую он мне вообще дал с перепугу.

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Такой день запомнится на всю жизнь. Такая поддержка! Большая благодарность болельщикам, ребятам, особенно за последние 20 минут. Я извинился перед ними потом. Но за эти 20 минут я больше потратил нервов, чем за всю игру. Теперь со спокойной душой можно готовиться дальше“, - сказал Степаненко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, Украина в меньшинстве обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020.

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.