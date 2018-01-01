Ярмоленко: Гол - это заслуга Миколенко, который убрал защитника, обыграл и дал пас

Вингер сборной Украины поделился эмоциями от победы над Португалией.

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал важную победу над Португалией (2:1), которая обеспечила нашей команде выход на Евро-2020.

“Все довольны, проделали огромный объем работы. Двигаемся дальше. Раз выиграли - значит справедливо. Играли вторым номером, счет был 2:0 - играли по счету. Все заслуженно.

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Гол? Это больше заслуга Миколенко, ибо он сделал 70% этого гола. Посмотрите - убрал защитника, обыграл и дал пас. Если бы я не забил, разрешил бы ему меня обозвать. Он отдал хорошую передачу, оставалось только забить", - отметил Ярмоленко

Вингер также рассказал, чем отличается эта сборная Украины от других.

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“Появилась уверенность и какой-то менталитет победителя. Мы выходим и играем с теми же португальцами… Знаем, за счет чего можем с ними играть. Нам разбирают любые моменты, разжевывают, как детям, практически в любой момент мы знаем, как играть. Я знаю, как мне открываться, другие знают, как им действовать на поле.

Мы два дня только и делали, что разбирали португальцев. Как они играют, как мы должны играть. У нас, наверное, шесть теоретических занятий было. Огромная заслуга тренерского штаба в этой победе“, - подводит итог Андрей.

Также украинец поблагодарил фанатов за огромную поддержку, которую они оказали.

“Ты кайфуешь от того, что полный стадион, сидят твои родственники и поддерживают тебя. Думаю, все сейчас в эйфории и все довольны. Огромное спасибо нашим болельщикам. Без них этого бы ничего не было. Мы сделали все это вместе. Поздравляю нашу страну!“, - сказал Ярмоленко в эфире канала Футбол 1.

Напомним, Украина в меньшинстве обыграла сборную Португалии и обеспечила себе выход на Евро-2020.

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